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Кличко запропонував облаштувати військове кладовище на символічному місці у Києві

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 червня, 14:54
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Там будуть проводити почесні поховання захисників України
Кличко хоче створити в Києві військове кладовище.
Кличко хоче створити в Києві військове кладовище. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ініціюють створення військового кладовища для почесних поховань захисників України. Облаштувати його пропонують поряд із урочищем Бабин Яр. Для цього Київрада звернеться до уряду з відповідними пропозиціями.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомила пресслужба Київради.

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Він наголосив, що обов'язок українців – вшанувати подвиг захисників України та пам’ять про героїв.

"Тому ми пропонуємо і Київрада, переконаний, звернеться до Уряду щодо створення у столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце – поряд із урочищем Бабин Яр", – сказав Кличко.

За словами мера, міська влада готова взяти на себе всі витрати, що пов’язані з облаштуванням військового кладовища.

"Але необхідна також підтримка на національному рівні в питаннях документального супроводження, можливо, навіть ухвалення окремого Закону України з цього питання. Переконаний, Київ має втілити цей проєкт спільно з державою", – наголосив Кличко.

Що відомо про втрати України

За час повномасштабної війни було лише три повідомлення від президента Володимира Зеленського про втрати українських військових.

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Так, 12 березня президент повідомив про 1300 загиблих захисників України.

А 16 квітня Зеленський заявив, що загинули близько 2500-3000 українських військовослужбовців.

1 червня Зеленський повідомив, що щодня на фронті гинуть близько 60-100 захисників України. Ще півтисячі зазнають поранень.

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Водночас президент заявляв, що Україна "завдає окупантам таких втрат, яких вони і в страшному сні не бачили".

Раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що кількість загиблих захисників України назвуть після закінчення війни, а наразі чекати появи таких даних не варто.

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