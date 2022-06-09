Кличко предложил обустроить военное кладбище на символическом месте в Киеве

Там будут проводить почетные захоронения защитников Украины

Кличко хочет создать в Киеве военное кладбище. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве инициируют создание военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Обустроить его предлагают рядом с урочищем Бабий Яр. Для этого Киевсовет обратится в правительство с соответствующими предложениями.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщила пресс-служба Киевсовета.

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Он подчеркнул, что обязанность украинцев – почтить подвиг защитников Украины и память о героях.

"Поэтому мы предлагаем и Киевсовет, убежден, обратится к правительству по созданию в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Речь идет о символическом в нашей истории месте – рядом с урочищем Бабий Яр", – сказал Кличко.

По словам мэра, городские власти готовы взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища.

"Но необходима также поддержка на национальном уровне в вопросах документального сопровождения, возможно даже принятие отдельного Закона Украины по этому вопросу. Убежден, Киев должен воплотить этот проект совместно с государством", – подчеркнул Кличко.

Что известно о потерях Украины

За время полномасштабной войны было всего три сообщения от президента Владимира Зеленского о потерях украинских военных.

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Так, 12 марта президент сообщил о 1300 погибших защитниках Украины.

А 16 апреля Зеленский заявил, что погибли около 2500-3000 украинских военнослужащих.

1 июня Зеленский сообщил, что каждый день на фронте гибнут около 60-100 защитников Украины. Еще полтысячи получают ранения.

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В то же время президент заявлял, что Украина "наносит оккупантам такие потери, которых они и в страшном сне не видели".

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что количество погибших защитников Украины назовут после окончания войны, а сейчас ждать появления таких данных не стоит.