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"Книжковий Арсенал" перенесли через локдаун: нова дата

15 квітня, 17:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Організатори припускають, що проведення фестивалю поточного року можуть зовсім скасувати

"Книжковий Арсенал" знову переніс проведення фестивалю через пандемію коронавірусу.

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Про це повідомляє директор Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта в YouTube.

"Вчора був продовжений локдаун, і ми розуміємо, що дата його закінчення може виявитися неостаточною – ситуація з ковідом загрозлива. Планувати таку велику подію за таку нестійкість неможливо. Ми розуміємо, що у нас є два варіанти – вже зараз скасувати "Книжковий Арсенал" в цьому році вживу або спробувати врятувати фестиваль. Ми вибираємо другий пункт", – зазначила вона.

Фестиваль з 3 травня переносять на 23-27 червня. Однак, організатори не виключають, що проведення фестивалю поточного року можуть скасувати.

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Фестиваль збереже свій гібридний формат: книжковий ярмарок, події кураторських програм. Нагородження переможців конкурсів "Найкращий книжковий дизайн" та "Антитвір" відбудуться наживо в Арсеналі.

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Частину цих подій складе також онлайн-програму "Книжкового Арсеналу", яку можна буде подивитися онлайн з будь-якого куточка світу.

Дистанційно відбудуться програми професійного розвитку для видавців і літменеджерів, зокрема "Література на експорт", спрямована на збільшення перекладів української літератури за кордоном.

Нагадаємо, що десятий Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" переносять з минулого року через COVID-19.

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Також ми писали, що "Книжковий Арсенал" визнаний найкращим літературним фестивалем.

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Київ книги книжковий арсенал пандемія

Джерело: Сьогодні

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