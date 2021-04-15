"Книжковий Арсенал" перенесли через локдаун: нова дата

"Книжковий Арсенал" знову переніс проведення фестивалю через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє директор Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта в YouTube.
"Вчора був продовжений локдаун, і ми розуміємо, що дата його закінчення може виявитися неостаточною – ситуація з ковідом загрозлива. Планувати таку велику подію за таку нестійкість неможливо. Ми розуміємо, що у нас є два варіанти – вже зараз скасувати "Книжковий Арсенал" в цьому році вживу або спробувати врятувати фестиваль. Ми вибираємо другий пункт", – зазначила вона.
Фестиваль з 3 травня переносять на 23-27 червня. Однак, організатори не виключають, що проведення фестивалю поточного року можуть скасувати.
Фестиваль збереже свій гібридний формат: книжковий ярмарок, події кураторських програм. Нагородження переможців конкурсів "Найкращий книжковий дизайн" та "Антитвір" відбудуться наживо в Арсеналі.
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Частину цих подій складе також онлайн-програму "Книжкового Арсеналу", яку можна буде подивитися онлайн з будь-якого куточка світу.
Дистанційно відбудуться програми професійного розвитку для видавців і літменеджерів, зокрема "Література на експорт", спрямована на збільшення перекладів української літератури за кордоном.
Нагадаємо, що десятий Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" переносять з минулого року через COVID-19.
Також ми писали, що "Книжковий Арсенал" визнаний найкращим літературним фестивалем.
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