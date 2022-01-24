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Коли в Київ повернеться тепло? Прогноз погоди на тиждень

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24 січня, 13:01
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Температура повітря опуститься до -9 градусів, але на вихідних погода різко зміниться
Тиждень в Києві буде холодним та зі снігом.
Тиждень в Києві буде холодним та зі снігом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві протягом тижня 24-30 січня буде сніжною та прохолодною. Потепління очікується лише ближче до вихідних, тоді температура підвищиться до +3 у неділю.

Про це повідомляє Gismeteo.

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Весь тиждень в столиці буде пасмурно. Понеділок та вівторок стануть найхолоднішими – температура опускатиметься до -6 градусів вдень та -9 градусів вночі.

В середу та четвер температура повітря становитиме -1...-2 градуси. Вночі утримаються значні морози до -8 градусів.

Вихідні будуть теплими

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Тепло принесе столиці п'ятниця. Вдень стовбчики термометрів сягнуть +2 градусів тепла. Всі вихідні минуть з "плюсовою" температурою. Це замінить сніг на дощі, які падатимуть всі вихідні.

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