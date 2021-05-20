Колонія для малоліток і слон, який летить у небо: усе про місцевість, де йде пресконференція Зеленського

У місцевості, де 20 травня президент зустрічається з журналістами, цікава історія. Що відомо про Нивки

У Києві проходить пресконференція президента України Володимира Зеленського. Її організували в нестандартному місці – вулиця Академіка Туполєва, 1 ДП "Антонов". Привід зрозумілий. Тут "народилися" всі легендарні літаки, у тому числі гордість країни – легендарна "Мрія".

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Сайт "Сьогодні" з'ясував чим, крім літаків, цікаві Нивки.

Перш за все райончик багатий станціями метро. Їх тут аж три – "Нивки", "Святошин" і "Берестейська". Поруч – Авіамістечко і аеродром Святошин.

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Реклама / Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Авіапарк царя

У дореволюційний час на території авіамістечка розміщувалися авіаційні парки царської армії і майстерні з ремонту авіатехніки. На базі цих майстерень був заснований Київський авіаційний завод "Авіант". В Авіамістечку в 1947-1984 роках проживав легендарний авіаконструктор Олег Антонов.

Нестеров і мертва петля

На Святошинському аеродромі випробовували свої апарати льотчик Петро Нестеров і вчений-авіаконструктор Ігор Сікорський. До речі, 9 вересня 1913 року в небі над Києвом Нестеров виконав свою легендарну "мертву петлю". Правда, він показав свій трюк над Сирецьким аеродромом. А в 1989 році, на проспекті Перемоги, 100, навпроти заводу ім. Антонова був встановлений пам'ятник повітряному асу.

Ельдорадо і Фузики

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З давніх-давен це місце славилося густими лісами і заможними хуторами. Нивки розташовувалися далеко від Києва, хоча вже давно стали його частиною.

А ось сама назва Нивки з'явилася завдяки братам Семену і Віктору Фузикам, яким належали ці землі. Мешкали вони в сусідніх Біличах, де протікає річка Нивка. Швидше за все вони і принесли назву рідної річки на Фузиківські землі і урочище Фузиківці. До речі, у братів була ферма "Нивка" і вони володіли цегельним заводом на Шулявці.

На плані Києва, складеному в 1902 році місцевість рясніє хуторами Свято-Троїцького монастиря, князя Васильчикова, генералки Самойлової, дворянина Волейків, відомого київського аптекаря Марцинчика. Дачі носили тоді вишукані назви, наприклад, "Сант-Марі". Також тут працював розважальний заклад "Ельдорадо".

Колонія на Нивках

У кінці 19 століття на території Нивок діяла колонія для малолітніх злочинців, злодіїв і безпритульників. До цього вона 8 років існувала в Рубежівці.

На Нивках колонія розмістилася в районі нинішніх вулиць Невської і Олександрівської. Там побудували двоповерховий адмінкорпус і кілька одноповерхових будівель. У них жили і працювали малолітні злочинці. Вони шили взуття, працювали ковалями, слюсарями, відливали чавун. "Випускники" колонії без проблем влаштовувалися на роботу в Києві. Існувала колонія на пожертвування від заможних киян і меценатів. Кияни явно були не раді такому сусідству. Навколо вихованців колонії часто виникали скандали. Наприклад, у 1911 році газетярі звинуватили їх у створенні будинку розпусти на вулиці Златоустівській.

Слон відлітає у небо

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Сама вулиця Туполева довга – понад три кілометри. Уздовж неї чимало житлових будинків радянської споруди, розташовані школи, дитячі садки, стадіон.

З недавніх пір сірі стіни будинків почали прикрашати яскравими муралами.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

На торці будинку по вулиці Туполєва, 7-б намальований слон, який мріє. А його мрія – навчитися літати, використовуючи сотні різнокольорових повітряних кульок, за які він тримається. Автор роботи, художник Олександр Корбан, створив мурал у 2015 році і присвятив його мріям. Щоб знайти цей малюнок, потрібно пройтися по вулиці Туполєва до будинку №5 і помилуватися гігантським арт-об'єктом у вигляді склянки з різнокольоровими олівцями.

Дівчинка з гребінцем

Незвичайний мурал знаходиться на вулиці Академіка Туполєва, 3.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

На ньому зображена маленька дівчинка в яскраво-жовтій сукні, яка стоїть у маминих туфлях і весело співає у гребінець. Мурал занурює жителів у яскраві дитячі спогади і мрії з 2015 року.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію на території заводу "Антонов" з нагоди другої річниці свого президентства.