Коронавірус у Києві. За добу виявили 125 нових випадків (карта)

У лікарні з коронавірусом потрапили 22 людини, а ще 68 жителів Києва знаходяться в медустановах з підозрою на COVID-19

Станом на ранок, 24 травня, у Києві зафіксували 125 нових випадків коронавірусу.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

73 жінки віком від 20 до 86 років;

48 чоловіків віком від 32 до 82 років;

1 дівчинка віком 11 років та 3 хлопчики віком 7, 14 та 15 років.

З них 22 людини госпіталізували, ще 68 жителів Києва потрапили до лікарні з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За добу шість осіб померли від коронавірусу, а за час пандемії – 5023. 23 травня 1959 людей одужали та подолали коронавірус, а загалом – 146 931.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Шевченківському (58), Святошинському (21) та в Солом'янському (19).

За час пандемії у Києві виявили 204 276 нових випадків коронавірусу.

Найбільше нових випадків в Шевченківському районі

Раніше ми повідомляли, що Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів. Віцепрем'єр Стефанишина повідомила, що Україна розробляла паспорти вакцинації у співпраці з Єврокомісією.

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Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко дав гучну обіцянку до кінця літа повністю вакцинувати 5 млн українців.