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Коронавірус в Києві: за добу виявили 156 нових випадків (карта)

1 березня, 11:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

54 пацієнта госпіталізували

У Києві за минулу добу виявили 156 нових випадків коронавіруса. Всього підтверджених випадків в столиці 138 020.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 42,
  • Святошинському – 30,
  • Дніпровському – 28.

Захворіли:

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  • 79 жінок у віці від 20 до 85 років,
  • 69 чоловіків у віці від 18 до 90 років,
  • 4 дівчинки у віці від 9 до 17 років і 4 хлопчика від 4 до 15 років.
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За минулу добу 5 летальних випадків від вірусу – всього 2 662. Також 54 госпіталізованих пацієнтів.

16 чоловік подолали коронавірус – всього 93 850.

Нагадаємо, крім грипу, в Києві збільшується і кількість хворих COVID-19. Тільки за минулу добу в місті виявили 748 нових випадків інфікування.

Також раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пояснив спалах коронавіруса в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Київ статистика Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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