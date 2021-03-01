Коронавірус в Києві: за добу виявили 156 нових випадків (карта)

У Києві за минулу добу виявили 156 нових випадків коронавіруса. Всього підтверджених випадків в столиці 138 020.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому – 42,

Святошинському – 30,

Дніпровському – 28.

Захворіли:

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79 жінок у віці від 20 до 85 років,

69 чоловіків у віці від 18 до 90 років,

4 дівчинки у віці від 9 до 17 років і 4 хлопчика від 4 до 15 років.

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За минулу добу 5 летальних випадків від вірусу – всього 2 662. Також 54 госпіталізованих пацієнтів.

16 чоловік подолали коронавірус – всього 93 850.

Нагадаємо, крім грипу, в Києві збільшується і кількість хворих COVID-19. Тільки за минулу добу в місті виявили 748 нових випадків інфікування.

Також раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пояснив спалах коронавіруса в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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