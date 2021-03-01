Коронавірус в Києві: за добу виявили 156 нових випадків (карта)

У Києві за минулу добу виявили 156 нових випадків коронавіруса. Всього підтверджених випадків в столиці 138 020.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 42,
- Святошинському – 30,
- Дніпровському – 28.
Захворіли:
- 79 жінок у віці від 20 до 85 років,
- 69 чоловіків у віці від 18 до 90 років,
- 4 дівчинки у віці від 9 до 17 років і 4 хлопчика від 4 до 15 років.
За минулу добу 5 летальних випадків від вірусу – всього 2 662. Також 54 госпіталізованих пацієнтів.
16 чоловік подолали коронавірус – всього 93 850.
Нагадаємо, крім грипу, в Києві збільшується і кількість хворих COVID-19. Тільки за минулу добу в місті виявили 748 нових випадків інфікування.
Також раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пояснив спалах коронавіруса в Україні.
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