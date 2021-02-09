Коронавірус в Києві: за добу виявили 243 нових випадки (карта)

У Києві виявили 243 нових випадки коронавірусу. Підтверджених випадків всього в столиці – 130 567.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 53,
- Дніпровському – 44,
- Деснянському – 42.
Захворіли:
- 141 жінка віком від 23 до 86 років,
- 92 чоловіки віком від 19 до 91 року,
- 6 дівчаток від 7 днів до 17 років і 4 хлопчики від 5 місяців до 17 років.
11 летальних випадків від вірусу – всього в столиці 2458. За добу 32 пацієнти госпіталізували. 1765 подолали коронавірус – всього за час пандемії – 81389.
Нагадаємо, що цього місяця Україна теж отримає вакцину Pfizer – нею робитимуть щеплення медичних і соціальних працівників, а також співробітників мобільних груп.
У той же час ми писали, що Євросоюз пригрозив заблокувати поставки до Великої Британії вакцини Pfizer, яка була вироблена на території спільноти.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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