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Коронавірус в Києві: за добу виявили 243 нових випадки (карта)

9 лютого, 09:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За добу 32 пацієнти госпіталізували

У Києві виявили 243 нових випадки коронавірусу. Підтверджених випадків всього в столиці – 130 567.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 53,
  • Дніпровському – 44,
  • Деснянському – 42.

Захворіли:

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  • 141 жінка віком від 23 до 86 років,
  • 92 чоловіки віком від 19 до 91 року,
  • 6 дівчаток від 7 днів до 17 років і 4 хлопчики від 5 місяців до 17 років.
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11 летальних випадків від вірусу – всього в столиці 2458. За добу 32 пацієнти госпіталізували. 1765 подолали коронавірус – всього за час пандемії – 81389.

Нагадаємо, що цього місяця Україна теж отримає вакцину Pfizer – нею робитимуть щеплення медичних і соціальних працівників, а також співробітників мобільних груп.

У той же час ми писали, що Євросоюз пригрозив заблокувати поставки до Великої Британії вакцини Pfizer, яка була вироблена на території спільноти.

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Київ статистика карантин Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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