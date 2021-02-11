Коронавірус у Києві: за добу виявили 335 нових випадків (карта)

У Києві за останню добу виявили 335 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Підтверджених випадків у столиці за період пандемії всього 131 199.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дніпровському – 80;
- Деснянському – 71;
- Дарницькому – 48.
Захворіли:
- 191 жінка віком від 18 до 88 років;
- 124 чоловіки у віці від 18 до 89 років;
- 10 дівчаток у віці від 10 місяців до 18 років і 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.
За останню добу 11 летальних випадків від вірусу, а всього було 2484.
Також за добу 42 госпіталізованих пацієнти. 623 людини подолали коронавірус – усього 83 307.
Раніше ми писали, що станом на ранок 11 лютого в Україні підтвердили 5039 нових випадків зараження коронавірусом (1 258 094 з початку епідемії). За середу померли 124 українці (24 058 з початку епідемії), а одужали 6568 осіб (1 098 944 з початку епідемії).
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