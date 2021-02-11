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Коронавірус у Києві: за добу виявили 335 нових випадків (карта)

11 лютого, 10:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі

У Києві за останню добу виявили 335 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Підтверджених випадків у столиці за період пандемії всього 131 199.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дніпровському – 80;
  • Деснянському – 71;
  • Дарницькому – 48.

Захворіли:

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  • 191 жінка віком від 18 до 88 років;
  • 124 чоловіки у віці від 18 до 89 років;
  • 10 дівчаток у віці від 10 місяців до 18 років і 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.
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За останню добу 11 летальних випадків від вірусу, а всього було 2484.

Також за добу 42 госпіталізованих пацієнти. 623 людини подолали коронавірус – усього 83 307.

Раніше ми писали, що станом на ранок 11 лютого в Україні підтвердили 5039 нових випадків зараження коронавірусом (1 258 094 з початку епідемії). За середу померли 124 українці (24 058 з початку епідемії), а одужали 6568 осіб (1 098 944 з початку епідемії).

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Київ статистика карантин Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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