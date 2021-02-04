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Коронавірус у Києві: за добу виявили 342 нових випадки (карта)

4 лютого, 11:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

40 пацієнтів госпіталізували за добу

У Києві за минулу добу виявили 342 нових випадки коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 всього в столиці – 129 506.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 114;
  • Дніпровському – 65;
  • Деснянському – 45.

Захворіли:

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  • 197 жінок віком від 18 до 93 років;
  • 133 чоловіки віком від 21 до 85 років;
  • 7 дівчаток від 2 до 16 років і 5 хлопчиків від 7 до 17 років.
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12 летальних випадків від вірусу – всього 2404. 40 пацієнтів госпіталізували за добу.

2457 подолали коронавірус – усього 75 972.

Як стало відомо, станом на ранок 4 лютого в Україні підтвердили 5082 нових випадки зараження коронавірусом (1 232 246 с початку епідемії). За середу померли 140 українців (23 229 з початку епідемії), а одужали 9933 людини (1 055 406 з початку епідемії).

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Київ статистика карантин Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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