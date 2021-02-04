Коронавірус у Києві: за добу виявили 342 нових випадки (карта)

У Києві за минулу добу виявили 342 нових випадки коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 всього в столиці – 129 506.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 114;
- Дніпровському – 65;
- Деснянському – 45.
Захворіли:
- 197 жінок віком від 18 до 93 років;
- 133 чоловіки віком від 21 до 85 років;
- 7 дівчаток від 2 до 16 років і 5 хлопчиків від 7 до 17 років.
12 летальних випадків від вірусу – всього 2404. 40 пацієнтів госпіталізували за добу.
2457 подолали коронавірус – усього 75 972.
Як стало відомо, станом на ранок 4 лютого в Україні підтвердили 5082 нових випадки зараження коронавірусом (1 232 246 с початку епідемії). За середу померли 140 українців (23 229 з початку епідемії), а одужали 9933 людини (1 055 406 з початку епідемії).
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк