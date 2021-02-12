Коронавірус в Києві: за добу виявили 348 нових випадків (карта)

У Києві 348 нових випадків захворювання коронавірусом. Підтверджених випадків всього 131 547.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому 74,

Солом'янському – 69,

Дніпровському – 67.

Захворіли:

190 жінок у віці від 19 до 83 років,

140 чоловіків у віці від 19 до 86 років,

8 дівчаток у віці від 1 до 15 років і 10 хлопчиків від 1 до 17 років.

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За останню добу 8 летальних випадків від вірусу – всього 2492.

За добу 54 пацієнтів госпіталізували. 1540 подолали коронавірус – всього 84847.

Раніше ми писали, що Київ розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю мільйона доз вакцини від коронавіруса.

Нагадаємо, що на цьому тижні делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я завершила своє розслідування питання походження коронавіруса. Глава групи відповів на питання про лабораторне появі COVID-19 і зараженні від кажана.

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