Коронавірус у Києві: за добу виявили 361 новий випадок (карта)

Станом на ранок, 30 січня, у Києві ще 341 людина захворіла на коронавірус.
Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
- 193 жінки віком від 19 до 89 років
- 131 чоловік віком від 22 до 89 років
- 9 дівчаток віком 1 до 17 років та 8 хлопчиків від 3 до 15 років.
За минулу добу, зокрема захворіли 15 медиків. До київських лікарень госпіталізували 50 осіб, решта – на самоізоляції.
За минулу добу одужали 2129 людей, а за час пандемії – 67 851 мешканець Києва. Померли 29 січня 14 людей, а всього коронавірус забрав життя 2349 киян.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському, Дарницькому та в Подільському районі.
Загалом у Києві виявили вже 128 174 випадків коронавірусу.
Раніше в ВОЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке буде з'являтися знову.
Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вже неодноразово попереджали про наслідки пандемії – мільйони людей опиняться на межі голоду, а більшість вакцин вже заброньовані і викуплені самими розвинутими країнами світу.
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