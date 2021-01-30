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Коронавірус у Києві: за добу виявили 361 новий випадок (карта)

30 січня, 13:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Серед них 15 медиків

Станом на ранок, 30 січня, у Києві ще 341 людина захворіла на коронавірус.

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Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 193 жінки віком від 19 до 89 років
  • 131 чоловік віком від 22 до 89 років
  • 9 дівчаток віком 1 до 17 років та 8 хлопчиків від 3 до 15 років.

За минулу добу, зокрема захворіли 15 медиків. До київських лікарень госпіталізували 50 осіб, решта – на самоізоляції.

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За минулу добу одужали 2129 людей, а за час пандемії – 67 851 мешканець Києва. Померли 29 січня 14 людей, а всього коронавірус забрав життя 2349 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському, Дарницькому та в Подільському районі.

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Загалом у Києві виявили вже 128 174 випадків коронавірусу.

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Раніше в ВОЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке буде з'являтися знову.

Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вже неодноразово попереджали про наслідки пандемії – мільйони людей опиняться на межі голоду, а більшість вакцин вже заброньовані і викуплені самими розвинутими країнами світу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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