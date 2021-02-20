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Коронавірус в Києві: за добу виявили 415 нових випадків (графіка)

20 лютого, 10:04

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Всього за період пандемії подолали вірус у столиці 91 782 особи

У Києві за минулу добу, 19 лютого, зафіксовано 415 нових випадків коронавірусу. Всього підтверджених випадків в столиці – 134 306.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в прибережних районах столиці: Дніпровському (92), Дарницькому (89) та Оболонському (49).

Захворіли:

  • 241 жінка віком від 18 до 90 років;
  • 155 чоловіків віком від 18 до 83 років;
  • 10 дівчаток віком від 9 до 17 років;
  • 9 хлопчиків віком від 9 до 17 років.
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За добу 3 летальні випадки від вірусу (всього 2567). 55 нових госпіталізованих пацієнтів.

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Також за добу 745 пацієнтів подолали коронавірус (всього 91 782).

Раніше ми писали, що у хворих на COVID-19 дітей лікарі помітили мультисистемний запальний синдром. Захворювання зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження.

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Київ смертність коронавірус захворюваність COVID-19

Джерело: Сьогодні

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