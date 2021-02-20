Коронавірус в Києві: за добу виявили 415 нових випадків (графіка)

У Києві за минулу добу, 19 лютого, зафіксовано 415 нових випадків коронавірусу. Всього підтверджених випадків в столиці – 134 306.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в прибережних районах столиці: Дніпровському (92), Дарницькому (89) та Оболонському (49).
Захворіли:
- 241 жінка віком від 18 до 90 років;
- 155 чоловіків віком від 18 до 83 років;
- 10 дівчаток віком від 9 до 17 років;
- 9 хлопчиків віком від 9 до 17 років.
За добу 3 летальні випадки від вірусу (всього 2567). 55 нових госпіталізованих пацієнтів.
Також за добу 745 пацієнтів подолали коронавірус (всього 91 782).
Раніше ми писали, що у хворих на COVID-19 дітей лікарі помітили мультисистемний запальний синдром. Захворювання зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк