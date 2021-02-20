Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 415 новых случаев (графика)

Всего за период пандемии преодолели вирус в столице 91782 человека

В Киеве за прошлые сутки, 19 февраля, зафиксировано 415 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 134306.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в прибрежных районах столицы: Днепровском (92), Дарницком (89) и Оболонском (49).

Заболели:

241 женщина в возрасте от 18 до 90 лет;

155 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

10 девочек в возрасте от 9 до 17 лет;

9 мальчиков в возрасте от 9 до 17 лет.

Реклама

За сутки 3 летальных случая от вируса (всего 2567). 55 новых госпитализированных пациентов.

Также за сутки 745 пациентов одолели коронавирус (всего 91782).

Ранее мы писали, что у заболевших COVID-19 детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама