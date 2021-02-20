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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 415 новых случаев (графика)

20 февраля, 10:04

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Всего за период пандемии преодолели вирус в столице 91782 человека

В Киеве за прошлые сутки, 19 февраля, зафиксировано 415 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 134306.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в прибрежных районах столицы: Днепровском (92), Дарницком (89) и Оболонском (49).

Заболели:

  • 241 женщина в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 155 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
  • 10 девочек в возрасте от 9 до 17 лет;
  • 9 мальчиков в возрасте от 9 до 17 лет.
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За сутки 3 летальных случая от вируса (всего 2567). 55 новых госпитализированных пациентов.

Также за сутки 745 пациентов одолели коронавирус (всего 91782).

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев смертность коронавирус заболеваемость COVID-19

Источник: Сегодня

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