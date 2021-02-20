Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 415 новых случаев (графика)

В Киеве за прошлые сутки, 19 февраля, зафиксировано 415 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 134306.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в прибрежных районах столицы: Днепровском (92), Дарницком (89) и Оболонском (49).
Заболели:
- 241 женщина в возрасте от 18 до 90 лет;
- 155 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 10 девочек в возрасте от 9 до 17 лет;
- 9 мальчиков в возрасте от 9 до 17 лет.
За сутки 3 летальных случая от вируса (всего 2567). 55 новых госпитализированных пациентов.
Также за сутки 745 пациентов одолели коронавирус (всего 91782).
Ранее мы писали, что у заболевших COVID-19 детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.
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