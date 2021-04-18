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Коронавірус у Києві: за добу виявили 480 нових випадків (карта)

18 квітня, 10:58

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У Києві зафіксували вже 184 892 нових випадки коронавірусу, з них 115 361 особа одужала

Станом на ранок 18 квітня у Києві виявили ще 480 нових випадків коронавірусу.

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Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 271 жінка віком від 18 до 95 років
  • 191 чоловік віком від 18 до 89 років
  • 9 дівчаток від 2 до 16 років та 9 хлопчиків від 5 місяців до 16 років

До медзакладів столиці госпіталізували 92 людини, ще 304 жителя столиці потрапили до лікарень з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За останню добу 26 людей померли від коронавірусу, а загалом – 4198. Одужали 18 квітня 432 людини, а за час пандемії – 115 361.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (123), Дніпровському (106) та Деснянському (88).

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Загалом у столиці вже 184 892 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 10 282 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Також "Сьогодні" розповідали, чому лікарі не радять антибіотики під час COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Київ коронавірус COVID-19
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