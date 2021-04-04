Коронавірус у Києві: за добу виявили 552 нових випадки

Станом на ранок 4 квітня у Києві зафіксували 552 нових випадки коронавірусу.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Клиско.

Захворіли:

331 жінка віком від 18 до 87 років;

200 чоловіків віком від 18 до 92 років;

10 дівчаток від 2 до 17 років та 11 хлопчиків від 12 днів до 14 років.

За минулу добу 69 осіб госпіталізували до медзакладів столиці, ще 573 – потрапили до лікарень з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

У столиці зафіксували 40 летальних випадків від вірусу, а загалом – 3585. 68 осіб змогли подолали COVID-19, а за час пандемії в столиці одужали 107 552 людини.

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Загалом у столиці зафіксували 167 210 випадків коронавірусу.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (136), Дніпровському (123) та в Деснянському (91).

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявлена нова мутація коронавірусу, вона ще небезпечніша і агресивніша. Новий варіант вірусу відрізняється критичними змінами в ділянках вірусу, які відповідають за швидкість його розмноження в клітині-хазяїні і реактивність імунної системи людини.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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