Коронавірус у Києві: за добу виявили 655 нових випадків (карта)

У Києві за минулу добу 655 нових випадків коронавірусної хвороби. Всього в столиці підтверджених випадків 139 138.

Реклама

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання в таких районах:

Деснянський -127;

Дарницький – 106;

Дніпровський – 64.

Захворіли:

353 жінки у віці від 18 до 92 років;

252 чоловіки у віці від 20 до 87 років;

28 дівчаток у віці від 1 тижня до 17 років і 22 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Реклама

За минулу добу 25 летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби – всього 2 697.

Госпіталізовано 113 пацієнтів.

За добу 789 осіб одужали – всього 95 385.

Вакцину Covishield постачають в пакованні по 10 доз. Після відкриття їх потрібно використати протягом шести годин, інакше препарат зіпсується. Спочатку залишки утилізували, але тепер у Міністерстві охорони здоров'я придумали вихід із ситуації.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський вакцинувався від COVID-19, а зробив він це в Сєвєродонецьку разом з військовими. Він також закликав українців не відмовлятися від щеплень.

Реклама

Також повідомляли, що українець розробив онлайн-калькулятор, який допомагає визначити час очікування своєї вакцини від ковіду.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама