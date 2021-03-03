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Коронавірус у Києві: за добу виявили 655 нових випадків (карта)

3 березня, 10:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Найбільше випадків зараження в Деснянському районі

У Києві за минулу добу 655 нових випадків коронавірусної хвороби. Всього в столиці підтверджених випадків 139 138.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання в таких районах:

  • Деснянський -127;
  • Дарницький – 106;
  • Дніпровський – 64.

Захворіли:

  • 353 жінки у віці від 18 до 92 років;
  • 252 чоловіки у віці від 20 до 87 років;
  • 28 дівчаток у віці від 1 тижня до 17 років і 22 хлопчики від 3 місяців до 17 років.
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За минулу добу 25 летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби – всього 2 697.

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Госпіталізовано 113 пацієнтів.

За добу 789 осіб одужали – всього 95 385.

Вакцину Covishield постачають в пакованні по 10 доз. Після відкриття їх потрібно використати протягом шести годин, інакше препарат зіпсується. Спочатку залишки утилізували, але тепер у Міністерстві охорони здоров'я придумали вихід із ситуації.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський вакцинувався від COVID-19, а зробив він це в Сєвєродонецьку разом з військовими. Він також закликав українців не відмовлятися від щеплень.

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Також повідомляли, що українець розробив онлайн-калькулятор, який допомагає визначити час очікування своєї вакцини від ковіду.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Київ статистика вірус Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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