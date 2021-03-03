Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 655 новых случаев (карта)

Больше всего случаев заражения в Деснянском районе

В Киеве за прошлые сутки 655 новых случаев коронавируса. Всего в столице подтвержденных случаев 139 138.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Деснянском -127,

Дарницком – 106,

Днепровском – 64.

Заболели:

353 женщины в возрасте от 18 до 92 лет,

252 мужчины в возрасте от 20 до 87 лет,

28 девочек в возрасте от 1 недели до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Реклама

За прошлые сутки 25 летальных случаев от вируса – всего 2 697. Также 113 госпитализированных пациентов.

В тренде Скандальная замена дверей в метро Киева – появились новые подробности

За сутки 789 человек преодолели коронавирус – всего 95 385.

Вакцина Covishield поставляется в упаковках по 10 доз. После открытия их нужно использовать в течение шести часов, иначе препарат испортится. Изначально остатки утилизировали, но теперь в Минздраве придумали выход из ситуации.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский сегодня вакцинировался от COVID-19, а сделал он это в Северодонецке вместе с военными. Он также призвал украинцев не отказываться от прививок.

Также сообщалось, что украинец разработал онлайн-калькулятор, который позволяет определить время ожидания своей вакцины от коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама