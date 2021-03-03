Українська
$ 27,93
33,6
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 655 новых случаев (карта)

3 марта, 10:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего случаев заражения в Деснянском районе

В Киеве за прошлые сутки 655 новых случаев коронавируса. Всего в столице подтвержденных случаев 139 138.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Деснянском -127,
  • Дарницком – 106,
  • Днепровском – 64.

Заболели:

  • 353 женщины в возрасте от 18 до 92 лет,
  • 252 мужчины в возрасте от 20 до 87 лет,
  • 28 девочек в возрасте от 1 недели до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.
Реклама

За прошлые сутки 25 летальных случаев от вируса – всего 2 697. Также 113 госпитализированных пациентов.

В тренде
Скандальная замена дверей в метро Киева – появились новые подробности

За сутки 789 человек преодолели коронавирус – всего 95 385.

Вакцина Covishield поставляется в упаковках по 10 доз. После открытия их нужно использовать в течение шести часов, иначе препарат испортится. Изначально остатки утилизировали, но теперь в Минздраве придумали выход из ситуации.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский сегодня вакцинировался от COVID-19, а сделал он это в Северодонецке вместе с военными. Он также призвал украинцев не отказываться от прививок.

Также сообщалось, что украинец разработал онлайн-калькулятор, который позволяет определить время ожидания своей вакцины от коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев статистика вирус Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Цены на старые квартиры растут: сколько стоит жилье на
Цены на старые квартиры растут: сколько стоит жилье на "вторичке" в КиевеНедвижимость
В Киеве женщине отказали в обслуживании на украинском языке в груминг-салоне
В Киеве женщине отказали в обслуживании на украинском языке в груминг-салонеДругие новости
Скандал с вакцинацией медиков в Александровской больнице. Что происходит?
Скандал с вакцинацией медиков в Александровской больнице. Что происходит?Другие новости
Продовольственная корзина: где в Киеве искать европейское качество по украинской цене
Продовольственная корзина: где в Киеве искать европейское качество по украинской ценеДругие новости
В Киеве водитель убил пешехода двумя ударами: стало известно имя жертвы
В Киеве водитель убил пешехода двумя ударами: стало известно имя жертвыДругие новости
Работает ли
Работает ли "Спортмастер" в Киеве: онлайн-трансляцияДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять