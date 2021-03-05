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Коронавірус в Києві: за добу виявили 910 нових випадків (карта)

5 березня, 12:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За добу 17 летальних випадків від вірусу

У Києві за минулу добу виявлено 910 нових випадків коронавіруса. Підтверджених випадків в столиці всього – 140 916.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Деснянському – 162,
  • Дарницькому – 156,
  • Подільському – 95.

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Захворіли:

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  • 495 жінок у віці від 18 до 99 років,
  • 365 чоловіків у віці від 19 до 87 років,
  • 15 дівчаток від 5 місяців до 16 років і 35 хлопчиків від 2 до 17 років.

17 летальних випадків від вірусу – всього 2 735. 120 госпіталізованих пацієнтів. 454 чоловік подолали коронавірус – всього 96149.

Відзначимо, що в столиці збільшується і кількість хворих на грип і ГРВІ. За даними "Київського міського лабораторного центру МОЗ України", минулого тижня в Києві зареєстрували майже 15 тис. Хворих. З них 8500 дорослих і понад 6000 дітей. Більш ніж 52% хворих дітей – шкільного віку.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вперше за сім тижнів зафіксувала зростання числа випадків зараження коронавірусом..

Також ми писали, що антитіла до Коронавіруси на цей момент є у менш 10% населення Землі, і значно збільшити цей відсоток можна тільки за допомогою вакцинації.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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статистика Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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