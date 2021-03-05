Коронавірус в Києві: за добу виявили 910 нових випадків (карта)

У Києві за минулу добу виявлено 910 нових випадків коронавіруса. Підтверджених випадків в столиці всього – 140 916.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Деснянському – 162,
- Дарницькому – 156,
- Подільському – 95.
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Захворіли:
- 495 жінок у віці від 18 до 99 років,
- 365 чоловіків у віці від 19 до 87 років,
- 15 дівчаток від 5 місяців до 16 років і 35 хлопчиків від 2 до 17 років.
17 летальних випадків від вірусу – всього 2 735. 120 госпіталізованих пацієнтів. 454 чоловік подолали коронавірус – всього 96149.
Відзначимо, що в столиці збільшується і кількість хворих на грип і ГРВІ. За даними "Київського міського лабораторного центру МОЗ України", минулого тижня в Києві зареєстрували майже 15 тис. Хворих. З них 8500 дорослих і понад 6000 дітей. Більш ніж 52% хворих дітей – шкільного віку.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вперше за сім тижнів зафіксувала зростання числа випадків зараження коронавірусом..
Також ми писали, що антитіла до Коронавіруси на цей момент є у менш 10% населення Землі, і значно збільшити цей відсоток можна тільки за допомогою вакцинації.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
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