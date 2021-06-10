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Коронавірус у Києві. За добу виявили понад 200 нових випадків (карта)

10 червня 2021 12:06

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

За останню добу від COVID-19 померли шість жителів столиці, а з початку епідемії хвороба забрала життя 5142 киян – свіжі дані

Фото Reuters/Gleb Garanich

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Станом на ранок, 10 червня, у Києві ще 216 людей захворіли на коронавірус.

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Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 126 жінок віком від 18 до 96 років;
  • 74 чоловіки віком від 21 до 95 років;
  • 8 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 8 хлопчиків від 1 до 17 років.

З них 19 осіб госпіталізували до медзакладів столиці з COVID-19, ще 57 жителів столиці потрапили до лікарні з підозрою на коронавірус та пневмонією.

За минулу добу 6 осіб померли від коронавірусу, а загалом зафіксували 5142 летальних випадки. 9 червня 2408 осіб одужали та подолали коронавірус, загалом їх вже 190 939.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (52), Дніпровському (28) та в Оболонському (26).

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Раніше ми повідомляли, що глава МОЗ Віктор Ляшко хоче продовжити карантин в Україні на все літо. За словами міністра, коронавірус у країні ще не подолали, тому відповідна пропозиція надійде уряду.

Також нагадаємо, вся Україна стала "зеленою". МОЗ оновив зони карантину.

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Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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