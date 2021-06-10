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Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили более 200 новых случаев (карта)

10 июня 2021 12:06

Виктория Барановская Виктория Барановская

За последние сутки от COVID-19 умерли шесть жителей столицы, а с начала эпидемии болезнь унесла жизни 5142 киевлян – свежие данные

Фото Reuters/Gleb Garanich

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

По состоянию на утро, 10 июня, в Киеве еще 216 человек заболели коронавирусом.

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Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 126 женщин в возрасте от 18 до 96 лет;
  • 74 мужчины в возрасте от 21 до 95 лет;
  • 8 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 17 лет.

Из них 19 человек госпитализированы в медучреждения столицы с COVID-19, еще 57 жителей столицы попали в больницу с подозрением на коронавирус и пневмонией.

За минувшие сутки 6 человек умерли от коронавируса, а в целом зафиксировали 5142 летальных случая. 9 июня 2408 человек выздоровели и побороли коронавирус, всего их уже 190 939.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (52), Днепровском (28) и в Оболонском (26).

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Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Виктор Ляшко хочет продлить карантин в Украине на все лето. По словам министра, коронавирус в стране еще не побороли, поэтому соответствующее предложение поступит от правительства.

Также напомним, вся Украина стала "зеленой". МЗ обновил зоны карантина.

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Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на ход коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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