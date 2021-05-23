Коронавірус у Києві. За добу виявили менше 100 нових випадків (карта)

У лікарні з коронавірусом потрапили 17 осіб, а ще 101 житель Києва знаходиться в медустановах з підозрою на COVID-19

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У неділю, 23 травня, в Києві підтвердили 73 нових випадки коронавірусу.

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Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

45 жінок віком від 18 до 91 року;

25 чоловіків віком від 28 до 94 років;

2 дівчинки 10 та 16 років та 1 хлопець 17 років.

З них 17 осіб госпіталізували до медзакладів Києва, ще 101 людина потрапила до лікарні з підозрою на COVID-19 чи пневмонією.

22 травня 13 людей померли від коронавірусу, а за час пандемії померли 5017 українців. Одужали та перемогли коронавірус 2771 людина, а загалом – 144 972 людини.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (19), Деснянському (13) та Солом'янському (10).

Загалом у столиці виявили вже 204 151 випадок захворювання.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останню добу, 22 травня, виявили 2533 нових випадки коронавірусу.Це на 2073 особи менше, ніж добою раніше.

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Нагадаємо, нещодавно Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів.

Також зазначимо, що в Україні за весь час кампанії з вакцинації проти коронавірусу зробили понад мільйон щеплень.