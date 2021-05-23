Русский
$ 27,47
33,52
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Коронавірус у Києві. За добу виявили менше 100 нових випадків (карта)

23 травня, 13:22

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У лікарні з коронавірусом потрапили 17 осіб, а ще 101 житель Києва знаходиться в медустановах з підозрою на COVID-19

Фото Reuters/Gleb Garanich

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У неділю, 23 травня, в Києві підтвердили 73 нових випадки коронавірусу.

Реклама

Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 45 жінок віком від 18 до 91 року;
  • 25 чоловіків віком від 28 до 94 років;
  • 2 дівчинки 10 та 16 років та 1 хлопець 17 років.

З них 17 осіб госпіталізували до медзакладів Києва, ще 101 людина потрапила до лікарні з підозрою на COVID-19 чи пневмонією.

22 травня 13 людей померли від коронавірусу, а за час пандемії померли 5017 українців. Одужали та перемогли коронавірус 2771 людина, а загалом – 144 972 людини.

Реклама

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (19), Деснянському (13) та Солом'янському (10).

Загалом у столиці виявили вже 204 151 випадок захворювання.

17 осіб госпіталізували до медзакладів Києва

17 осіб госпіталізували до медзакладів Києва

В тренді
У КМДА повідомили про новий обшук
Департамент житлово-комунальної інфраструктури. Фото: КГГА
В тренді
У центрі Києва чоловік поглумився над прапором України: його шукають (відео)
В тренді
Колонія для малоліток і слон, який летить у небо: усе про Нивки, де йде пресконференція Зеленського
Місцевість, де проходить пресконференція Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останню добу, 22 травня, виявили 2533 нових випадки коронавірусу.Це на 2073 особи менше, ніж добою раніше.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів.

Також зазначимо, що в Україні за весь час кампанії з вакцинації проти коронавірусу зробили понад мільйон щеплень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)
День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)Інші новини
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниці
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниціІнші новини
Кличко привітав з днем народження старшого сина Єгора (фото)
Кличко привітав з днем народження старшого сина Єгора (фото)Інші новини
Зручно влаштувався. Чому з метро Києва не можуть вигнати Леніна (фото)
Зручно влаштувався. Чому з метро Києва не можуть вигнати Леніна (фото)Інші новини
На Контрактовій в фонтан додали мийний засіб: дивіться, що було потім (фото)
На Контрактовій в фонтан додали мийний засіб: дивіться, що було потім (фото)Інші новини
"АТБ" онлайн: як перший продуктовий інтернет-магазин повного циклу змінив за рік українську торгівлюІнші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти