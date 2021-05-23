Коронавірус у Києві. За добу виявили менше 100 нових випадків (карта)

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
У неділю, 23 травня, в Києві підтвердили 73 нових випадки коронавірусу.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
- 45 жінок віком від 18 до 91 року;
- 25 чоловіків віком від 28 до 94 років;
- 2 дівчинки 10 та 16 років та 1 хлопець 17 років.
З них 17 осіб госпіталізували до медзакладів Києва, ще 101 людина потрапила до лікарні з підозрою на COVID-19 чи пневмонією.
22 травня 13 людей померли від коронавірусу, а за час пандемії померли 5017 українців. Одужали та перемогли коронавірус 2771 людина, а загалом – 144 972 людини.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (19), Деснянському (13) та Солом'янському (10).
Загалом у столиці виявили вже 204 151 випадок захворювання.
17 осіб госпіталізували до медзакладів Києва
Раніше ми повідомляли, що в Україні за останню добу, 22 травня, виявили 2533 нових випадки коронавірусу.Це на 2073 особи менше, ніж добою раніше.
Нагадаємо, нещодавно Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів.
Також зазначимо, що в Україні за весь час кампанії з вакцинації проти коронавірусу зробили понад мільйон щеплень.