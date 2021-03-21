Коронавірус у Києві: за добу виявили меньше 500 нових випадків (карта)

Станом на ранок, 21 березня, у Києві виявили ще 434 випадки коронавірусу.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

264 жінки віком від 18 до 95 років;

152 чоловіки віком від 18 до 83 років;

8 дівчаток від 5 днів до 16 років та 10 хлопчиків від 11 до 17 років;

До медзакладів столиці госпіталізували 42 людини, решта – на самоізоляції.

За добу, 21 березня, 28 осіб померли від коронавірусу, а загалом зафіксували вже 3062 летальних випадка. 107 осіб подолали коронавірус та одужали, а загалом – 101 452.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (91), Деснянському (89) та Оболонському (86).

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Загалом у Києві вже 152 637 випадків коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 11 145 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників.

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