Коронавірус у Києві: за добу виявили меньше 500 нових випадків (карта)

Станом на ранок, 21 березня, у Києві виявили ще 434 випадки коронавірусу.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
- 264 жінки віком від 18 до 95 років;
- 152 чоловіки віком від 18 до 83 років;
- 8 дівчаток від 5 днів до 16 років та 10 хлопчиків від 11 до 17 років;
До медзакладів столиці госпіталізували 42 людини, решта – на самоізоляції.
За добу, 21 березня, 28 осіб померли від коронавірусу, а загалом зафіксували вже 3062 летальних випадка. 107 осіб подолали коронавірус та одужали, а загалом – 101 452.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (91), Деснянському (89) та Оболонському (86).
Загалом у Києві вже 152 637 випадків коронавірусу.
Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 11 145 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк