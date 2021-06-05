Коронавірус в Києві. За добу виявили майже 500 нових випадків

За минулу добу десять осіб померли від коронавірусу, а 41 жителя столиці госпіталізували до медзакладів

У столиці майже 500 нових випадків

Станом на ранок, 5 червня, у Києві виявили ще 497 хворих на коронавірус.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

До лікарень столиці потрапила 41 житель столиці, інфікований коронавірусом. Ще 37 пацієнтів госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За минулу добу від COVID-19 померли 10 людей, а одужали та перемогли хворобу 1213 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 111, у Дарницькому – 107 та в Святошинському районі – 85.

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У столиці вже 208 936 підтверджених випадків коронавірусу. Одужали та подолали хворобу вже 180 797 мешканців столиці. А 5 126 жителів Києва померли від коронавірусу.

Раніше ми повідомляли, що у Києві з самого ранку суботи, 5 червня, спостерігається чергу на вакцинацію від коронавірусу. Її займають під Центром з 5 ранку.

Також нагадаємо, на минулих вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу у додатку "Дія".

До того ж, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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