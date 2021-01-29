Коронавірус у Києві: за добу виявили 361 новий випадок (карта)

У Києві за минулу добу виявили 361 новий випадок коронавіруса. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 127 833.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в таких районах:
- Святошинському – 65,
- Дніпровському – 58,
- Деснянському районі – 48.
Захворіли:
- 203 жінки у віці від 18 до 84 років,
- 142 чоловіки у віці від 18 до 84 років,
- 6 дівчаток від 2 до 17 років і 10 хлопчиків від 1 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 15 медиків. У лікарні столиці госпіталізували 32 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Померли 9 чоловік. Всього за період пандемії в столиці 2335 летальних випадків від вірусу. За минулу добу в місті одужали ще 1735 осіб. Всього вилікувалися від вірусу 65 722 жителя столиці.
У стаціонарах медичних закладів столиці сьогодні лікуються 1105 хворих коронавірусом. З них 1 дитина. 763 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 902 особи. Під апаратами ШВЛ – 26 хворих.
Раніше в ВОЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке буде з'являтися знову.
Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вже неодноразово попереджали про наслідки пандемії – мільйони людей опиняться на межі голоду, а більшість вакцин вже заброньовані і викуплені самими розвинутими країнами світу.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк