Коронавірус у Києві: за добу виявили 361 новий випадок (карта)

Всього за період пандемії в столиці 2335 летальних випадків від вірусу

У Києві за минулу добу виявили 361 новий випадок коронавіруса. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 127 833.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в таких районах:

Святошинському – 65,

Дніпровському – 58,

Деснянському районі – 48.

Захворіли:

203 жінки у віці від 18 до 84 років,

142 чоловіки у віці від 18 до 84 років,

6 дівчаток від 2 до 17 років і 10 хлопчиків від 1 до 17 років.

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Захворіли, зокрема, 15 медиків. У лікарні столиці госпіталізували 32 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Померли 9 чоловік. Всього за період пандемії в столиці 2335 летальних випадків від вірусу. За минулу добу в місті одужали ще 1735 осіб. Всього вилікувалися від вірусу 65 722 жителя столиці.

У стаціонарах медичних закладів столиці сьогодні лікуються 1105 хворих коронавірусом. З них 1 дитина. 763 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 902 особи. Під апаратами ШВЛ – 26 хворих.

Раніше в ВОЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке буде з'являтися знову.

Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вже неодноразово попереджали про наслідки пандемії – мільйони людей опиняться на межі голоду, а більшість вакцин вже заброньовані і викуплені самими розвинутими країнами світу.

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