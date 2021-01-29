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Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 361 новых случаев (карта)

29 января, 12:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего за период пандемии в столице 2335 летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 361 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 127 833.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

  • Святошинском районе – 65,
  • Днепровском – 58,
  • Деснянском районе – 48.

Заболели:

  • 203 женщины в возрасте от 18 до 84 лет,
  • 142 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет,
  • 6 девочек от 2 до 17 лет и 10 мальчиков от 1 до 17 лет.
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Заболели, в частности, 15 медиков. В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Умерли 9 человек. Всего за период пандемии в столице 2335 летальных случаев от вируса. За прошедшие сутки в городе выздоровели еще 1735 человек. Всего излечились от вируса 65722 жителя столицы.

В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1105 больных коронавирусом. Из них 1 ребенок. 763 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 902 человека. Под аппаратами ИВЛ – 26 больных.

Ранее в ВОЗ предупредили: есть большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения уже неоднократно предупреждали о последствиях пандемии – миллионы людей окажутся на грани голода, а большинство вакцин уже забронированы и выкуплены самыми развитыми странами мира.

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Киев статистика карантин вакцина Виталий Кличко коронавирус локдаун

Источник: Сегодня

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