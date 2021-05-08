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Коронавірус в Києві. За добу виявили 753 нових випадки (карта)

8 травня, 11:02

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Кількість хворих COVID-19 за час епідемії в Києві – майже 200 тисяч. Яка ситуація в столиці зараз

Станом на ранок 8 травня в Києві виявили ще 753 нових випадки коронавірусу.

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Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 410 жінок у віці від 18 до 97 років;
  • 315 чоловіків у віці від 18 до 95 років;
  • 13 дівчаток від 1 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

З них 93 особи госпіталізовано до медичних закладів столиці, ще 129 осіб потрапили до лікарні з підозрою на COVID-19.

У столиці 37 осіб померли від коронавірусу за добу, а за час пандемії коронавірус вбив 4787 осіб. Одужали і перемогли COVID-19 7 травня 1268 осіб, а в цілому – 127 886.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Шевченківському (113), Солом'янському (110) і в Дарницькому (103).

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Коронавірус в Києві. За добу виявили 753 нових випадки (карта)

Станом на 8 травня в Києві зафіксували вже 198 721 випадок коронавірусу.

Раніше ми повідомляли, що Україна може опинитися на першому місці за смертями від COVID-19 в Європі. Країні ще далеко до рівня, з якого почалася друга хвиля, і є ризик, що повторний сплеск може статися наприкінці травня. Втім, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже констатував, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії.

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