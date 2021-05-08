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Коронавирус в Киеве. За сутки выявили 753 новых случая (карта)

8 мая, 11:02

Виктория Барановская Виктория Барановская

Количество заболевших COVID-19 за время эпидемии в Киеве – практически 200 тысяч. Какая ситуация в столице сейчас

По состоянию на утро 8 мая в Киеве обнаружили еще 753 новых случая коронавируса.

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Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 410 женщин в возрасте от 18 до 97 лет;
  • 315 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;
  • 13 девочек от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

Из них 93 человека госпитализировали в медучреждения столицы, еще 129 человек попали в больницу с подозрением на COVID-19.

В столице 37 человек умерли от коронавируса за сутки, а за время пандемии коронавирус убил 4787 человек. Выздоровели и победили COVID-19 7 мая 1268 человек, а в целом – 127 886.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Шевченковском (113), Соломянском (110) и в Дарницком (103).

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По состоянию на 8 мая в Киеве зафиксировали уже 198 721 случай коронавируса.

Ранее мы сообщали, что Напомним, Украина может оказаться на первом месте по смертям от COVID-19 в Европе. Стране еще далеко до уровня, с которого началась вторая волна, и есть риск, что повторный всплеск может произойти в конце мая. Впрочем, министр здравоохранения Максим Степанов уже констатировал, что Украина вышла из третьей волны пандемии.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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