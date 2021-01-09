Коронавірус в Києві: за добу виявили понад 300 нових випадків (карта)

За добу, 8 січня, в Києві ще 344 особи захворіли на COVID-19.
Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
За останню добу захворіли:
- 188 жінок віком 18 до 81 року
- 142 чоловіки віком від 18 до 82 років
- 5 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 9 хлопчиків від 15 днів до 17 років.
З них у 17 медиків зафіксували коронавірус.
Медпрацівники госпіталізували 23 пацієнтів до київських ковідних лікарень, решта перебувають на самоізоляції.
Одужали і перемогли коронавірус за добу 448 осіб, а за час пандемії 42 784 жителі.
8 січня від коронавірусу померли 15 осіб, а всього в столиці зафіксували 2067 летальних випадків.
Примітно, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому – 120, Печерському – 46 і в Дніпровському районі – 36 випадків.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Києві за час пандемії вже 116 813.
Раніше ми повідомляли, що лікар розповів, як сердечникам уберегтися від COVID-19.
Також нагадаємо, як уберегти рідних від коронавірусу, коли в родині є тяжкохворі з супутніми хворобами.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк