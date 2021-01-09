Коронавірус в Києві: за добу виявили понад 300 нових випадків (карта)

З них 17 медиків

За добу, 8 січня, в Києві ще 344 особи захворіли на COVID-19.

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Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

За останню добу захворіли:

188 жінок віком 18 до 81 року

142 чоловіки віком від 18 до 82 років

5 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 9 хлопчиків від 15 днів до 17 років.

З них у 17 медиків зафіксували коронавірус.

Медпрацівники госпіталізували 23 пацієнтів до київських ковідних лікарень, решта перебувають на самоізоляції.

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Одужали і перемогли коронавірус за добу 448 осіб, а за час пандемії 42 784 жителі.

8 січня від коронавірусу померли 15 осіб, а всього в столиці зафіксували 2067 летальних випадків.

Примітно, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому – 120, Печерському – 46 і в Дніпровському районі – 36 випадків.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Києві за час пандемії вже 116 813.

Реклама / Фото: Telegram Кличко

Раніше ми повідомляли, що лікар розповів, як сердечникам уберегтися від COVID-19.

Також нагадаємо, як уберегти рідних від коронавірусу, коли в родині є тяжкохворі з супутніми хворобами.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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