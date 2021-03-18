Коронавірус у Києві: за добу знову виявили більш як тисячу нових випадків (карта)

Всього за період пандемії в столиці 2991 летальний випадок

У Києві за останню добу – 1092 нових випадки коронавірусу. Підтверджених випадків у столиці за весь час пандемії – всього 149 923.

Реклама

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому – 226;

Деснянському – 189;

Голосіївському – 97.

Захворіли :

В тренді У Києві жінка з COVID-19 викинулася з вікна лікарні

606 жінок віком від 18 до 94 років;

432 чоловіки віком від 18 до 91 року;

34 дівчинки від 7 місяців до 17 років;

20 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Реклама

За минулу добу 30 летальних випадків від вірусу, а всього 2991.

148 пацієнтів госпіталізували. 666 подолали коронавірус (всього 100 546).

Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу, 17 березня, виявили 15 053 нові випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу від COVID-19 померли 267 українців. Всього жертвами пандемії стали 29 253 українці.

Раніше ми повідомляли, що у восьми областях України і Києві перевищено рівень госпіталізацій з COVID-19. Показник госпіталізацій – співвідношення госпіталізованих пацієнтів на 100 тисяч жителів. Він не повинен перевищувати позначку 60.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама