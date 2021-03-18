Коронавірус у Києві: за добу знову виявили більш як тисячу нових випадків (карта)

У Києві за останню добу – 1092 нових випадки коронавірусу. Підтверджених випадків у столиці за весь час пандемії – всього 149 923.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 226;
- Деснянському – 189;
- Голосіївському – 97.
Захворіли :
- 606 жінок віком від 18 до 94 років;
- 432 чоловіки віком від 18 до 91 року;
- 34 дівчинки від 7 місяців до 17 років;
- 20 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.
За минулу добу 30 летальних випадків від вірусу, а всього 2991.
148 пацієнтів госпіталізували. 666 подолали коронавірус (всього 100 546).
Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу, 17 березня, виявили 15 053 нові випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу від COVID-19 померли 267 українців. Всього жертвами пандемії стали 29 253 українці.
Раніше ми повідомляли, що у восьми областях України і Києві перевищено рівень госпіталізацій з COVID-19. Показник госпіталізацій – співвідношення госпіталізованих пацієнтів на 100 тисяч жителів. Він не повинен перевищувати позначку 60.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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