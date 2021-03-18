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Коронавірус у Києві: за добу знову виявили більш як тисячу нових випадків (карта)

18 березня, 10:13

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Всього за період пандемії в столиці 2991 летальний випадок

У Києві за останню добу – 1092 нових випадки коронавірусу. Підтверджених випадків у столиці за весь час пандемії – всього 149 923.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 226;
  • Деснянському – 189;
  • Голосіївському – 97.

Захворіли :

В тренді
У Києві жінка з COVID-19 викинулася з вікна лікарні
  • 606 жінок віком від 18 до 94 років;
  • 432 чоловіки віком від 18 до 91 року;
  • 34 дівчинки від 7 місяців до 17 років;
  • 20 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.
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За минулу добу 30 летальних випадків від вірусу, а всього 2991.

148 пацієнтів госпіталізували. 666 подолали коронавірус (всього 100 546).

Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу, 17 березня, виявили 15 053 нові випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу від COVID-19 померли 267 українців. Всього жертвами пандемії стали 29 253 українці.

Раніше ми повідомляли, що у восьми областях України і Києві перевищено рівень госпіталізацій з COVID-19. Показник госпіталізацій – співвідношення госпіталізованих пацієнтів на 100 тисяч жителів. Він не повинен перевищувати позначку 60.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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зараження Віталій Кличко коронавірус захворюваність COVID-19

Джерело: Сьогодні

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