Коронавірус у Києві: за добу заразилися 374 людини

Станом на неділю, 28 березня, у Києві коронавірусом захворіли ще 374 людини.

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Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

205 жінок віком від 21 до 90 років

144 чоловіки віком від 18 до 90 років

25 дівчаток від 3 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років

З них 45 осіб госпіталізували до медзакладів столиці. Ще 482 особи перебувають у лікарнях Києва з підозрою на COVID-19.

За останню добу від коронавірусу померли 35 осіб, а загалом 3309. 284 людини подолали хворобу, а загалом – 104 901.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (120), Дарницькому (110) та в Оболонському (60).

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Загалом у столиці коронавірусом захворіли 159 367 осіб.

Раніше ми повідомляли, що у Києві за останню добу, 26 березня, зафіксували 1226 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

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Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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