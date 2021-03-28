Коронавирус в Киеве: за сутки заразились 374 человека

Больше всего случаев обнаружили в Днепровском районе

По состоянию на воскресенье, 28 марта, в Киеве коронавирусом заболели еще 374 человека.

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Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

205 женщин в возрасте от 21 до 90 лет

144 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет

25 девочек от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет

Из них 45 человек госпитализированы в медучреждения столицы. Еще 482 человека находят в больницах с подозрением на COVID-19.

За последние сутки от коронавируса умерли 35 человек, а всего 3309. 284 человека преодолели болезнь, а всего – 104 901.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (120), Дарницком (110) и в Оболонском (60).

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Всего в столице коронавирусом заболели 159 367 человек.

Ранее мы сообщали, что в Киеве за последние сутки, 26 марта, зафиксировали 1226 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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