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"Ковчег "Чорнобиль": перезавантаження". У Києві відкрили арт-проєкт

2 липня 2021 18:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У залі можна побачити великі фото екзотичних тварин, зроблені автором у різних куточках земної кулі

Одна з робіт Дениса Копилова. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник / Facebook

Одна з робіт Дениса Копилова. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник / Facebook

У Національному музеї Тараса Шевченка відкрилася основна частина масштабного арт-проекту "Ковчег "Чорнобиль": перезавантаження" художника і фотографа Дениса Копилова.

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Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник в Facebook.

Тут ви зможете побачити великі фото екзотичних тварин, зроблені автором у різних куточках земної кулі.

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник / Facebook

"Художник розмістив їх в цікавих локаціях Чорнобильської зони як символи перетворення цієї місцевості із зони смерті та занепаду на зону життя та порятунку", – йдеться в повідомленні.

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник / Facebook

Значна частина робіт – банери розміром 2,5 на 5 метрів – були складовою грандіозної експозиції з 11 фототворів художника в Прип'яті, присвяченій тридцять п'ятому річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

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Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник / Facebook
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Відзначимо, що виставка буде працювати до 25-го липня. Вхід вільний.

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник / Facebook

Раніше ми писали, Зеленський заявив, що Чорнобиль повинен стати зоною міжнародного і внутрішнього туризму, а зона відчуження – зоною відродження.

Крім того, Міністерство культури і інформаційної політики має намір подати заявку на включення Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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