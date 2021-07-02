"Ковчег "Чернобыль": перезагрузка". В Киеве открыли арт-проект

Одна из работ Дениса Копылова. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook
В Национальном музее Тараса Шевченко открылась основная часть масштабного арт-проекта "Ковчег "Чернобыль": перезагрузка" художника и фотографа Дениса Копылова.
Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.
Здесь вы сможете увидеть большие фото экзотических животных, сделанные автором в разных уголках земного шара.
"Художник разместил их в интересных локациях Чернобыльской зоны, как символы преобразования этой местности из зоны смерти и упадка в зону жизни и спасения", - говорится в сообщении.
Значительная часть работ – баннеры размером 2,5 на 5 метров – были составной грандиозной экспозиции с 11 фотопроизведений художника в Припяти, посвященной тридцать пятой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
Отметим, что выставка будет работать до 25-го июля. Вход свободный.
Ранее мы писали, Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения – зоной возрождения.
Кроме того, Министерство культуры и информационной политики намерено подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.