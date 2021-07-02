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"Ковчег "Чернобыль": перезагрузка". В Киеве открыли арт-проект

2 июля 2021 18:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В зале можно увидеть большие фото экзотических животных, сделанные автором в разных уголках земного шара

Одна из работ Дениса Копылова. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

Одна из работ Дениса Копылова. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

В Национальном музее Тараса Шевченко открылась основная часть масштабного арт-проекта "Ковчег "Чернобыль": перезагрузка" художника и фотографа Дениса Копылова.

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Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

Здесь вы сможете увидеть большие фото экзотических животных, сделанные автором в разных уголках земного шара.

Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

"Художник разместил их в интересных локациях Чернобыльской зоны, как символы преобразования этой местности из зоны смерти и упадка в зону жизни и спасения", - говорится в сообщении.

Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

Значительная часть работ – баннеры размером 2,5 на 5 метров – были составной грандиозной экспозиции с 11 фотопроизведений художника в Припяти, посвященной тридцать пятой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

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Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook
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Отметим, что выставка будет работать до 25-го июля. Вход свободный.

Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

Ранее мы писали, Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения – зоной возрождения.

Кроме того, Министерство культуры и информационной политики намерено подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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