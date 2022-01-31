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Червона зона та навала "Омікрона": яка ситуація з COVID-19 у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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31 січня, 11:24
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Минулої доби виявили 1026 нових випадків коронавірусної інфекції в місті
У столиці показники відповідають жовтій зоні
У столиці показники відповідають жовтій зоні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві стрімко зростає захворюваність на COVID-19. Поки що невідомо чи перейде місто до червоної зони карантину. Експерти втішають, що столиці не загрожує локдаун найближчим часом. Читайте докладніше у матеріалі "Сьогодні" про ситуацію з коронавірусом.

Статистика коронавірусу у Києві

Минулої доби виявили 1026 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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  • Заражень у період пандемії у столиці 365 630 (12,4 %).
  • Смертельних випадків – 8505 (2,3%).
  • Одужали за весь період – 335 992 (91,9%).
  • Нині хворіють – 21 133 (5,8 %).

Показники госпіталізації

У Києві усі показники відповідають жовтій зоні.

"Незважаючи на високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник по госпіталізації. Проте, незважаючи на це, всі госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок буде збільшуватись", – розповів Рубан.

Червона зона

За його інформацією штам "Омікрон" зараз активно циркулює у Києві та превалює серед інших. При цьому Олег Рубан упевнений, що червона зона столиці поки що не загрожує.

"Поки дуже рано стверджувати, що Київ може перейти до червоної або помаранчевої зони. Ми проводимо активні протиепідеміологічні заходи та моніторинг за організованими колективами, особливо дитячими. На сьогоднішній день закрито вже понад 68 шкіл столиці. Ці навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання", – сказав Рубан.

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