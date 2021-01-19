Водохреще в Києві. Через локдаун – без масових заходів (фото)

У столиці ніхто не проводить офіційних масових заходів, як раніше

Обряд Хрещення сьогодні провели на столичній Оболоні в районі вулиці Прирічній. Тут усі охочі могли освятити воду і взяти участь в богослужінні. "Моржів", які наважилися зайти в крижану воду було небагато, але все ж вони були – людей не злякали ні сильний мороз, ні локдаун. Ополонки були обладнані, навіть на водоймах у столичних парках.

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Наприклад, в парку Партизанської слави ополонку обклали ялиновими гілками. З льоду вирубали великий хрест. А поруч з ополонкою горіли поліна, щоб люди могли зігріти руки.

"У Києві ніхто не проводить офіційних масових заходів, як це було раніше. Але люди самі масово приходять до ополонок. Ми змушені контролювати дане купання, щоб ніхто не постраждав. На всіх локаціях чергують рятувальники і готові при необхідності надати купальщикам допомогу", – розповіли сайту "Сьогодні" в департаменті муніципальної безпеки КМДА.

За даними департаменту, рятувальники чергують в Гідропарку і на столичній Оболоні.

До речі, як повідомляють журналісти "Сьогодні", ще в 10: 00 годині ранку на Оболоні не було ні ополонці, ні представників комунальних служб, які зазвичай забезпечують порядок під час подібних заходів. Мабуть, пізніше тут була заново прорубані ополонкою, в якій ще з ночі купалися місцеві жителі.

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Раніше ми писали, що кияни вже опівночі прийшли до Дніпра, щоб зануритися.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що радять лікарі, щоб не захворіти після купання в крижаній воді .

Відео: Сьогодні

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