Лежачи в гробах: в Києві моделі демонструють модний одяг для небіжчиків (відео)

Моделі впевнені, що цей показ – можливість при житті побувати на власному похороні

Модель в труні. Фото: скрін

У Києві на виставці сучасної похоронної культури відвідувачам показують новомодні тренди одягу для небіжчиків на моделях – прямо в труні.



Про це розповіли в програмі "Київ. NewsRoom "на телеканалі" Київ ".



Виставка похорону проходить під гаслом "Всі там будемо, але потрібно піти красиво".

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При цьому одяг для небіжчиків демонструють моделі, яких возять в гробах. Вони кажуть, що цей показ – можливість у свідомості побувати на власному похороні.

Відзначимо, метою виставки є розвиток похоронної культури в Україні та поліпшення сервісу надання ритуальних послуг.

Раніше ми писали, що Чапкіса поховали поруч з Каденюком і Майбородою. Григорія Миколайовича поховали на Байковому кладовищі в Києві поряд з іменитими українцями. На похоронах були присутні рідні, колеги та учні легендарного хореографа.