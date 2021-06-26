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Лежа в гробах: в Киеве модели демонстрируют модную одежду для покойников (видео)

26 июня 2021 18:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Модели уверены, что этот показ – возможность при жизни побывать на собственных похоронах

Модель в гробу. Фото: скрин

Модель в гробу. Фото: скрин

В Киеве на выставке современной похоронной культуры посетителям показывают новомодные тренды одежды для покойников на моделях – прямо в гробу.

Об этом рассказали в программе "Киев. NewsRoom" на телеканале "Киев".

Выставка похорон проходит под лозунгом "Все там будем, но нужно уйти красиво".

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При этом одежду для покойников демонстрируют модели, которых возят в гробах. Они говорят, что этот показ – возможность в сознании побывать на собственных похоронах.

Отметим, целью выставки является развитие похоронной культуры в Украине и улучшение сервиса предоставления ритуальных услуг.

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Ранее мы писали, что Чапкиса похоронили рядом с Каденюком и Майбородой. Григория Николаевича похоронили на Байковом кладбище в Киеве рядом с именитыми украинцами. На похоронах присутствовали родные, коллеги и ученики легендарного хореографа.

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