Локдаун скоро закінчиться, а що потім? Як Київ житиме після 24 січня

Держспоживслужба Києва виступає за введення адаптивного карантину в столиці після закінчення січневого локдауну. Про це заявив у коментарі сайту "Сьогодні" глава відомства Олег Рубан.

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За його словами, коронавірус вже практично повністю відповідає пандемічним характеристикам і він вже переходить в сезонне захворювання.

"Тому з епідеміологічної точки зору правильніше ввести після 24 січня адаптивний карантин. Щоб кожен регіон країни самостійно приймав обмежувальні заходи, залежно від рівня захворюваності. Сподіваюся, що міністр охорони здоров'я прислухається до думки професіоналів, і адаптивний карантин введуть після 24 січня у кожному окремому регіоні", – розповів Олег Рубан.

Глава Держспоживслужби додав, що адаптивний карантин потрібно вводити, оскільки "деякі речі, які впроваджуються в цілому по країні, дуже згубно впливають на епідемію і на економіку".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 12 січня Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити і після 24 січня. За його словами, і він це підтримує, і його радники, і провідні епідеміологи країни. А міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що не підтримає продовження жорсткого карантину, оскільки це стане ударом по сфері культури та креативних індустріях.

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А Олег Рубан розповів нам в коментарі, що локдаун в Україні потрібно було оголошувати на три тижні, а не на 16 днів.

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