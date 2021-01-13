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Локдаун скоро закончится, но что потом? Как Киев будет жить после 24 января

13 января, 16:15

Александр Марущак , Сергей Мартынец

В столице хотят вернуть адаптивный карантин, чтобы самостоятельно определять ограничения

Госпотребслужба Киева выступает за введение адаптивного карантина в столице после окончания январского локдауна. Об этом заявил в комментарии сайту "Сегодня" глава ведомства Олег Рубан.

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По его словам, коронавирус уже практически полностью соответствует пандемическим характеристикам и он уже переходит в сезонное заболевание.

"Поэтому с эпидемиологической точки зрения правильней всего ввести после 24 января адаптивный карантин. Чтобы каждый регион страны самостоятельно принимал ограничительные мероприятия, в зависимости от уровня заболеваемости. Надеюсь, что министр здравоохранения прислушается к мнению профессионалов, и адаптивный карантин введут после 24 января в каждом отдельном регионе", – рассказал Олег Рубан.

Глава Госпотребслужбы добавил, что адаптивный карантин нужно вводить, поскольку "некоторые вещи, которые внедряются в целом по стране, очень пагубно влияют на эпидемию и на экономику".

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 января Степанов заявлял, что локдаун в Украине могут продлить и после 24 января. По его словам, и он это поддерживает, и его советники, и ведущие эпидемиологи страны. А вот министр культуры Александр Ткаченко заявил, что не поддержит продление жесткого карантина, поскольку это станет ударом по сфере культуры и креативным индустриям.

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А вот Олег Рубан рассказал нам в комментарии, что локдаун в Украине нужно было объявлять на три недели, а не на 16 дней.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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Киев карантин адаптивный карантин Олег Рубан локдаун

Источник: Сегодня

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