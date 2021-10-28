LOL дня. У Києві вчитель здав у ломбард шкільні ноутбуки

Чоловік крав ноутбуки у школі кілька місяців поспіль

Чоловік украв 19 ноутбуків / Колаж "Сьогодні"

У Києві вчитель однієї зі шкіл міста кілька місяців крав ноутбуки у навчальному закладі. Тепер чоловік може втратити свободу до 5 років.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Як помітили пропажу

Під час інвентаризації працівники школи зауважили, що на місці немає 19 ноутбуків. Усі разом вони коштували 63 тисячі гривень.

Про зникнення одразу повідомили у поліцію. Поліцейські з'ясували, що до цього причетний учитель цього навчального закладу. Усі ноутбуки чоловік здавав у ломбарди.

Покарання

Поліцейські порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Вчитель може втратити свободу до п'яти років.

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Викрадений телефон зловмисниця того ж дня здала до ломбарду, виручивши за нього 250 грн.

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