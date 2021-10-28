Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

LOL дня. У Києві вчитель здав у ломбард шкільні ноутбуки

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
28 жовтня, 18:08
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чоловік крав ноутбуки у школі кілька місяців поспіль
Чоловік украв 19 ноутбуків / Колаж "Сьогодні"
Чоловік украв 19 ноутбуків / Колаж "Сьогодні"

У Києві вчитель однієї зі шкіл міста кілька місяців крав ноутбуки у навчальному закладі. Тепер чоловік може втратити свободу до 5 років.

Про це повідомляє поліція Києва.

Реклама

Як помітили пропажу

Під час інвентаризації працівники школи зауважили, що на місці немає 19 ноутбуків. Усі разом вони коштували 63 тисячі гривень.

Про зникнення одразу повідомили у поліцію. Поліцейські з'ясували, що до цього причетний учитель цього навчального закладу. Усі ноутбуки чоловік здавав у ломбарди.

Покарання

Поліцейські порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Вчитель може втратити свободу до п'яти років.

Реклама

Подібні історії

На Полтавщині вчителька початкових класів вкрала мобільний телефон у своєї учениці та здала його до ломбарду. Свій вчинок дівчина пояснила "важким матеріальним становищем".

Викрадений телефон зловмисниця того ж дня здала до ломбарду, виручивши за нього 250 грн.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 жовтня 1991. Між Україною та республікою Узбекистан у Ташкенті підписаний договір про основи міждержавних відносин

Зануритись у той день
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.37

Російський рубль (₽)

0.3762

Євро (€)

30.64

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти