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Люди пролазять через дірку у паркані: у Києві знову затопило перехід на Видубичах (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 12:29
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Через воду людям незручно діставатися платформи на зупинці Видубичі-Трипільські
Фото одразу ж з'явилися в мережі / Колаж "Сьогодні"
Фото одразу ж з'явилися в мережі / Колаж "Сьогодні"

На Видубичах затопило підземний перехід до зупинки Видубичі-Трипільські. Вода там з'являється не вперше.

Про це повідомляє Великий Київ.

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На Видубичах затопило підземний перехід. Фото: "Великий Київ"
На Видубичах затопило підземний перехід. Фото: "Великий Київ"

Через воду людям незручно діставатися платформи на зупинці.

" Вода стоїть на тротуарі не вперше. Пасажирам доводиться обходити перехід небезпечними стежками через залізничні колії та перелазити через отвір у паркані, щоб потрапити на платформу ", – йдеться у повідомленні.

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На Видубичах затопило підземний перехід. Фото: "Великий Київ"
На Видубичах затопило підземний перехід. Фото: "Великий Київ"

На Видубичах затопило підземний перехід. Фото: "Великий Київ"
На Видубичах затопило підземний перехід. Фото: "Великий Київ"

"Люди по пояс у гів*і": у Києві затопило тунель на Видубичах

У Києві знову затопило автомобільний тунель біля автостанції "Видубичі". Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала киянка Катерина Писаренко.

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"Щодня люди змушені через таку сра** діставатися до роботи!!! По пояс у гів** і бруді", – написала під відео мешканка столиці.

У коментарях до опублікованої посади у КК "Київавтодор" уточнили, що знають про ситуацію, але за цей тунель відповідає "Укрзалізниця".

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