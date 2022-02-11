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Люди лазят через дырку в заборе: в Киеве снова затопило переход на Выдубичах (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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11 февраля, 12:29
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Из-за воды людям неудобно добираться до платформы на остановке Выдубичи-Трипольские
Фото сразу же появились в сети / Коллаж "Сегодня"
Фото сразу же появились в сети / Коллаж "Сегодня"

На Выдубичах затопило подземный переход до остановки Выдубичи-Трипольские. Вода там появляется не первый раз.

Об этом сообщает Великий Київ.

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На Выдубичах затопило подземный переход. Фото: "Великий Київ"
На Выдубичах затопило подземный переход. Фото: "Великий Київ"

Из-за воды людям неудобно добираться до платформы на остановке.

"Вода стоит на тротуаре не первый раз. Пассажирам приходится обходить переход по опасным тропам через железнодорожные пути и перелезать через отверстие в заборе, чтобы попасть на платформу", – говорится в сообщении.

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На Выдубичах затопило подземный переход. Фото: "Великий Київ"
На Выдубичах затопило подземный переход. Фото: "Великий Київ"

На Выдубичах затопило подземный переход. Фото: "Великий Київ"
На Выдубичах затопило подземный переход. Фото: "Великий Київ"

"Люди по пояс в гов*е": в Киеве затопило тоннель на Выдубичах

В Киеве снова затопило автомобильный тоннель возле автостанции "Выдубичи". Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала киевлянка Катерина Писаренко.

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"Каждый день люди обязаны через такую сра** добираться до работы!!! По пояс в гов** и грязи", - написала под видео жительница столицы.

В комментариях к опубликованному посту в КК "Киевавтодор" уточнили, что знают о ситуации, но за этот тоннель отвечает "Укрзализныця".

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