Малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися на героїв знаменитих казок (фото)

У Києві на Поштовій площі знову прикрасили пам'ятник засновникам Києва. Бронзові малюки – Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь – отримали яскраві вбрання.

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Як повідомляє журналіст "Сьогодні" Олександр Марущак, перевдягання малюків приурочили до дня народження Ганса Крістіана Андерсена, легендарного дитячого письменника, і до Міжнародного дня дитячої книги. Обидві дати відзначають 2 квітня.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Ініціатором переодягання малюків традиційно виступив Володимир Журавель, скульптор і автор милого пам'ятника на Поштовій площі.

"Ми живемо в постійній напрузі через пандемію. А з 5 квітня взагалі оголошений жорсткий локдаун. Тому хотілося подарувати киянам хоч трохи посмішок, радості та позитиву. Сьогодні день народження у легендарного казкаря Ганса Крістіана Андерсена, автора чудових казок – "Русалочка", "Нове вбрання для короля" або "Голий король", "Гидке каченя", "Дюймовочка", "Стійкий олов'яний солдатик", "Принцеса на горошині" , "Оле Лукойє", "Снігова королева". Він подарував мільйонам людей море радості та позитиву. До того ж сьогодні Міжнародний день дитячої книги. Я вирішив об'єднати ці два свята і подарувати малюкам-засновникам казкові костюми", – розповідає сайту "Сьогодні" Володимир Журавель.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Разом з журналістом "Сьогодні" Володимир почав приміряти перший костюм малюкові Хориву. Він отримав вбрання східного казкового персонажа – Аладдіна з великою чалмою на голові. Щек став Голим королем з короною на голові і корабликом в руках, а Кий приміряв костюм Котигорошка – героя української народної казки.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Яскравіший за всіх костюм дістався маленькій княжні Либідь, яка сидить на лавочці і доглядає за своїми братами. Вона перетворилася на легендарну Русалочку. І тепер біля Дніпра з'явилася своя Русалочка з хвостом-сукнею і квіткою на голові.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

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Дизайн костюмів придумав скульптор Володимир Журавель ще рік тому. Але тоді нарядити малюків не вийшло через пандемію. На жаль, і зараз нам "світить" жорсткий локдаун до 16 квітня.

Втім, помилуватися яскравими костюмами всі бажаючі зможуть ще кілька днів. Автор скульптури домовився з охороною, яка наглядатиме за костюмами на малюках.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Нагадаємо, що традиція одягати пам'ятник малюкам-засновникам на Поштовій площі зародилася в грудні 2018 року, на день народження газети "Сьогодні" і в переддень свята святого Миколая. Тоді ми подарували малюкам теплий одяг – кожушки і шапочки, які зігрівали їх до середини лютого. Костюми сконструювали і пошили майстри компанії "Текстиль-Контакт" під чуйним контролем автора пам'ятника – відомого київського скульптора Володимира Журавля.

Раніше ми повідомляли, що малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися на героїв з "Гаррі Поттера".

Також нагадаємо, маленьких засновників Києва переодягали до свята Івана Купали.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив, що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

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