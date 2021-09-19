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Марш рівності в Києві пройшов без порушень – поліція

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 вересня, 15:43
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Головною темою Маршу рівності стали безпека і вимога введення в дію законодавства про злочини на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ
Жодних сутичок на мітингу зафіксовано не було
Жодних сутичок на мітингу зафіксовано не було / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві пройшов Марш рівності-2021. Заходи в центрі міста пройшли без порушень правопорядку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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"Заходи пройшли без порушень, наразі всі заплановані акції завершилися. Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва", – йдеться в повідомленні.

Безпеку громадян забезпечували працівники всіх структурних підрозділів, в тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, працівники ДСНС України, військовослужбовці Нацгвардії. Жодних правопорушень не зафіксовано, повідомили в поліції.

Головні вимоги мітингувальників

Головною темою Маршу рівності стали безпека і вимога введення в дію законодавства про злочини на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ та інших груп, які вже роками страждають від насильства.

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Зокрема, вони вимагали імплементацію законопрєоекту №5488, який передбачає покарання за подібні кримінальні дії.

"Ми втомилися чекати змін і терпіти систематичні залякування, тиск, зриви мирних заходів, нападу на активістів і активісток, ЛГБТ-спільноту і людей, які просто хочуть бути собою. Ми вимагаємо змін тут і зараз, адже хочемо жити вільно у своїй країні, щоб розвивати вільне суспільство і працювати на його благо без остраху за свою ідентичність", – розповів директор ГО "КиївПрайд" Ленні Емсон.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові пройшло ЛГБТ-весілля.

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Також нагадаємо, зараз у багатьох містах України проходять ЛГБТ-марші. Однак мало де акції проходять без зіткнень противників "Маршу рівності" з поліцією. Наприклад, в Одесі наприкінці серпня все закінчилося затриманням 61 особи і порушенням кримінальних справ, оскільки в зіткненнях постраждали 29 правоохоронців.

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