Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🤖 Техніка майбутнього 🇺🇦 Що думає Україна? 🎙 Слухаємо звуки зими 🎄 Що зміниться з 1 січня
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Марш на честь дня народження Бандери у Києві – стрим

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 січня, 17:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Учасники маршу пройдуть центром столиці, щоб вшанувати пам'ять лідера ОУН
В Києві проходить марш в честь Степана Бандери.
В Києві проходить марш в честь Степана Бандери. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві почався щорічний традиційний Марш на честь річниці з дня народження Степана Бандери.

Кореспондент "Сьогодні" слідкує за подіями.

Реклама

Учасники смолоскипної ходи зібралися у парку імені Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві.

Маршрут ходи: вул. Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.

Реклама

Організатори називають захід маршом честі, гідності та свободи.

"Кожен українець має бути гідним спадкоємцем своєї нації. Ми усі різні, та повага до наших Героїв – це те, що нас об’єднує", – наголошують організатори ходи.

Реклама

Марш в Києві. Фото: Сьогодні

Хто такий Степан Бандера

  • Лідера Організації Українських Націоналістів (ОУН) Степана Бандери народився 1 січня 1909 року в родині греко-католицького священика в селі Старий Угринів (Івано-Франківська область).
  • В ОУН Бандера вступив у 1929 році, а за чотири роки став на західно-українських землях лідером ОУН. Бандера організував кілька політичних вбивств (зокрема секретаря консульства СРСР у Львові Олексія Майлова – як відповідь ОУН на Голодомор в Україні).
  • У 1936 році Бандері винесли вирок – довічне ув'язнення, проте після захоплення Польщі Німеччиною в 1939 році політичний діяч вийшов на свободу. Працював над розширенням мережі визвольної організації на територію всієї України. Але його плани не здійснилися, бо організація розкололась.
  • Потім Бандеру заарештували і кинули у концтабір Заксенгаузен. Після свого звільнення у 1944 році Бандера повернувся до діяльності в ОУН.
  • Степан Бандера був убитий агентом КГБ у Мюнхені у 1959 році. Досі залишається символом українського спротиву.

Раніше ми писали:

  • 13 жовтня в Мережу потрапило відео, як в одній зі шкіл Києва учні провчили вчительку, яка висловлює свої проросійські погляди. Школярі запустили флешмоб з піснею, присвяченою Степану Бандері.
  • У Тернополі, де двічі осквернили пам'ятник Бандері, з'явився банер із ним.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
#людина_цього_дня
1 січня. Папа Римський Григорій XV. Рівно 400 років тому, 1622-го, Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року дату 1 січня. Раніше у більшості християнських країн рік розпочинався 25 березня…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 513

захворіло за тиждень в Києві

-23%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти