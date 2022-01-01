Марш на честь дня народження Бандери у Києві – стрим

У Києві почався щорічний традиційний Марш на честь річниці з дня народження Степана Бандери.
Кореспондент "Сьогодні" слідкує за подіями.
Учасники смолоскипної ходи зібралися у парку імені Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві.
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Маршрут ходи: вул. Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.
Організатори називають захід маршом честі, гідності та свободи.
"Кожен українець має бути гідним спадкоємцем своєї нації. Ми усі різні, та повага до наших Героїв – це те, що нас об’єднує", – наголошують організатори ходи.
Марш в Києві. Фото: Сьогодні
Хто такий Степан Бандера
- Лідера Організації Українських Націоналістів (ОУН) Степана Бандери народився 1 січня 1909 року в родині греко-католицького священика в селі Старий Угринів (Івано-Франківська область).
- В ОУН Бандера вступив у 1929 році, а за чотири роки став на західно-українських землях лідером ОУН. Бандера організував кілька політичних вбивств (зокрема секретаря консульства СРСР у Львові Олексія Майлова – як відповідь ОУН на Голодомор в Україні).
- У 1936 році Бандері винесли вирок – довічне ув'язнення, проте після захоплення Польщі Німеччиною в 1939 році політичний діяч вийшов на свободу. Працював над розширенням мережі визвольної організації на територію всієї України. Але його плани не здійснилися, бо організація розкололась.
- Потім Бандеру заарештували і кинули у концтабір Заксенгаузен. Після свого звільнення у 1944 році Бандера повернувся до діяльності в ОУН.
- Степан Бандера був убитий агентом КГБ у Мюнхені у 1959 році. Досі залишається символом українського спротиву.
Раніше ми писали:
- 13 жовтня в Мережу потрапило відео, як в одній зі шкіл Києва учні провчили вчительку, яка висловлює свої проросійські погляди. Школярі запустили флешмоб з піснею, присвяченою Степану Бандері.
- У Тернополі, де двічі осквернили пам'ятник Бандері, з'явився банер із ним.