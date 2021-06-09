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Мінкульт хоче зменшити штрафи за руйнування пам'яток: КМДА проти

9 червня 2021 15:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У КМДА вимагають зняти законопроєкт з розгляду – засідання пройде сьогодні

Новий законопроект Мінкульту зменшує штрафи за руйнування пам'яток архітектури. Фото: Delo.ua

Новий законопроект Мінкульту зменшує штрафи за руйнування пам'яток архітектури. Фото: Delo.ua

Міністерство культури пропонує зменшити штраф за руйнування історичних пам'яток з максимального в розмірі 170 тис. грн до 20,4 тис. грн. КМДА вимагає зняти цей законопроєкт з розгляду, оскільки він не спрямований на захист об'єктів культурної спадщини.

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Про це повідомляє КМДА.

"Київська міська державна адміністрація вимагає зняти з розгляду Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики законопроєкти № 4561 та № 4562, розроблені Міністерством культури та інформаційної політики, оскільки ці проєкти законів спрямовані на те, щоб унеможливити захист і збереження об’єктів культурної спадщини як в Києві, так і в інших містах України", – повідомляють в КМДА.

Серед причин, чому законопроєкт треба зняти, – те, що з чинного закону після внесення запропонованих змін виключається стаття 30 "Заборона діяльності, яка створює загрозу пам'яткам".

Так, органи охорони культурної спадщини позбавляються можливості видавати приписи юридичним і фізичним особам з вимогами збереження і охорони пам'ятників.

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А також з повноважень органів охорони культурної спадщини виключено накладення штрафних санкцій за порушення законодавства у цій сфері.

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Тобто, якщо власник пам'ятки не дотримується законодавства, проводить роботи, що не відповідають проєкту реставрації, здійснює несанкціоновані роботи, місцеві органи охорони культурної спадщини не зможуть зупинити ці роботи приписом і не зможуть накласти штраф на порушника.

Також Мінкультури пропонує зменшити фінансові санкції і, більш того, не планує прирівнювати відповідальність за руйнування нововиявлених об'єктів культурної спадщини і пам'яток.

Раніше ми писали, що Мінкульт підтримує відстрочку штрафів за порушення мовного закону.

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Нагадаємо, Мінкульт України вніс сімох російських артистів до чорного списку.

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