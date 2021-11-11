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Морози скасовуються: чого чекати завтра від погоди у Києві (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
11 листопада, 17:00
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Опадів у столиці не буде, але небо затягнуть хмари
Погода в Києві на 12 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 12 листопада / Колаж "Сьогодні"

У Києві завтра, 12 листопада, буде холодна ніч, а вдень небо затягне хмарами.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Ніч очікується холодною, але без особливих морозів. Вдень до +8 градусів.

"Може збільшитися хмарність і тому відчуватимемо холод сильніше, ніж фактичний", – пише синоптик.

Істотних опадів у столиці завтра не очікується.

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Прогноз погоди у Україні. Фото Наталії Діденко
Прогноз погоди у Україні. Фото Наталії Діденко

Яка погода буде у листопаді?

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більш зимовою, ніж осінньою.

У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – на вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.

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Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, до кінця першої декади небо проясниться, на більшість країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально забирає вітром.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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