Морозы отменяются: чего ждать завтра от погоды в Киеве (карта)

В Киеве завтра,12 ноября, будет холодная ночь, а днем небо затянут облака.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Ночь ожидается холодной, но без особых морозов. Днем будет до +8 градусов.
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"Может увеличиться облачность и поэтому будем чувствовать холод сильнее, чем фактический", – пишет синоптик.
Существенных осадков в столице завтра не ожидается.
Какая погода будет в ноябре?
По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется более зимней, чем осенней.
В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.
Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.