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Можна не переживати: у Міноборони розповіли, як захищатимуть Київ від російської авіації

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 04:13
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У разі наступу РФ буде застосована система протиповітряної оборони
Резніков зазначив, що в України є на озброєнні ті ж комплекси, які має Росія/Колаж: "Сьогодні"
Резніков зазначив, що в України є на озброєнні ті ж комплекси, які має Росія/Колаж: "Сьогодні"

Якщо над Києвом з'являться російські літаки, то столицю захищатимуть системою протиповітряної оборони. У Міноборони наголосили, що українське небо нині під захистом.

Про це в ефірі програми "Свободи слова" на телеканалі ICTV заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Деталі

Резніков наголосив, що в України є на озброєнні ті ж самі комплекси, які має Росія. Очільник Міноборони запевнив, що українське небо нині під захистом, хоча й не ідеальним.

"Звісно, ідеального прикриття немає і ми над цим працюємо. Сказати, що ми абсолютно захищені неможливо", — зазначив міністр.

Резніков додав, що сьогодні є легкі комплекси, які дозволяють збивати повітряні цілі, тому висадка десанту неможлива.

"Якщо говорити про бомбардування якимись важкими крилатими ракетами з боку Кремля, то думаю, що цей сценарій не реалістичний", — наголосив Олексій Резніков.

Загроза з боку РФ

  • 12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року. При цьому експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
  • CNN сказали, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.
  • 31 січня Sky News повідомив, що якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну та обрати найкоротший шлях до столиці, він проходитиме через Чорнобильську зону відчуження.
  • Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Німеччини Дмитро Кулеба та Анналена Бербок обговорили російську загрозу та "червоні лінії" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За словами Кулеби, ні Німеччина, ні Україна не прагнуть силового вирішення конфлікту.

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